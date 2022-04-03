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    Rıza Kayaalp'in kızı babasını ekran başında izledi

    Rıza Kayaalp'in kızı babasını ekran başında izledi

    Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Avrupa şampiyonluğuna uzandığı maçta kızı Ay Vera'nın da ekran başında kendisine destek olduğu videoyu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 15:38
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    Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final mücadelesinde İtalyan Danila Sotnikov 4-0 üstünlükle devirerek altın madalya kazandı ve 11. kez Avrupa şampiyonu oldu.

    Kariyerinde 10 kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Rıza Kayaalp, Macaristan’dan da boş dönmedi,

    11. kez Avrupa’nın en büyüğü olmayı başaran 130 kilodaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalyan Danila Sotnikov ile final karşılaşmasına çıktı. Baştan sona üstün bir performans gösteren Kayaalp, 4-0 üstünlükle altın madalyaya ulaştı.

    Rıza Kayaalp in kızı babasını ekran başında izledi #1

    "KIZIM YİNE İZLEMİŞ"

    Başarılı sporcunun kızı Ay Vera da babasına televizyondan destek oldu. Milli güreşçi yaptığı sosyal medya paylaşımında "Canım kızım yine ekran başında izlemiş babasını o ellerini sevdiğim." ifadelerini kullandı.

    Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

    Rıza Kayaalp'in kızı babasını ekran başında izledi - İZLE


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