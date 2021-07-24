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    Rukiye Yıldırım bronz mücadelesinde İsrailli rakibine yenildi

    Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e 27-22 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 14:55
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    Rukiye Yıldırım bronz mücadelesinde İsrailli rakibine yenildi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi.

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi.

    Rukiye Yıldırım bronz mücadelesinde İsrailli rakibine yenildi #1

    SON 20 SANİYEDE KAYBETTİK

    İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Rukiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı.

    Böylece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı.

    Rukiye Yıldırım bronz mücadelesinde İsrailli rakibine yenildi #2

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