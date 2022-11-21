Rukiye Yıldırım, dünya ikincisi oldu

Meksika'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda mücadele eden sporcumuz Rukiye Yıldırım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.

Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı mağlup ederek yarı finale çıkan ve madalyayı garantileyen Rukiye Yıldırım, bu turda Tayvan'dan Ying Hsuan Huang'ı yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Milli sporcu, kariyerinin üçüncü Dünya Şampiyonası madalyasını aldı

Rukiye Yıldırım, böylece kariyerinin üçüncü Dünya Şampiyonası madalyasını elde etti. Tecrübeli tekvandocu, 2011 ve 2019'da dünya üçüncüsü olmuştu.

Görkem Polat, ikinci turda veda etti

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Görkem Polat ise ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Geraldo Rodriguez'i yenerek ikinci tura yükseldi. Görkem, ikinci turda Fas'tan Omar Lakehal'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Dünya Şampiyonası'nı 2 madalyayla tamamladık

Türkiye, bu sonuçla Dünya Tekvando Şampiyonası'nı birer gümüş ve bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazanmıştı.