Sabriye Şengül MMA'de kazanan ilk Türk kadın oldu

Sabriye Şengül, MMA'deki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı.

MMA (Karma Dövüş Sanatları) Dubai'de düzenlendi. Sabriye Şengül, Mona Ftouhi ile Dubai'de karşı karşıya geldi.

Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.

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MMA KAZANAN İLK KADIN DÖVÜŞÇÜ OLDU

Sabriye Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı.

Türkiye'de ilk kez bir kadın dövüşçü MMA kazandı.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR

Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.

Son olarak MMA'de dövüş kazanan ilk Türk kadın olmuştur.