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    Sabriye Şengül MMA'de kazanan ilk Türk kadın oldu

    Sabriye Şengül MMA'de kazanan ilk Türk kadın oldu

    Sabriye Şengül, MMA'deki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 13:28
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    MMA (Karma Dövüş Sanatları) Dubai'de düzenlendi. Sabriye Şengül, Mona Ftouhi ile Dubai'de karşı karşıya geldi.

    Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.

    Sabriye Şengül MMA'de kazanan ilk Türk kadın oldu İZLE


    MMA KAZANAN İLK KADIN DÖVÜŞÇÜ OLDU

    Sabriye Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı.

    Türkiye'de ilk kez bir kadın dövüşçü MMA kazandı.

    Sabriye Şengül MMA de kazanan ilk Türk kadın oldu #1

    SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR

    Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

    23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

    Ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.

    Son olarak MMA'de dövüş kazanan ilk Türk kadın olmuştur.

    Sabriye Şengül MMA de kazanan ilk Türk kadın oldu #2

    Sabriye Şengül MMA de kazanan ilk Türk kadın oldu #3

    Sabriye Şengül MMA de kazanan ilk Türk kadın oldu #4

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