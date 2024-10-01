Şampiyonlar Kupası Arkas'ın oldu Voleybolda Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 yenerek Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

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2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.

ARKAS SPOR, HALKBANK'I MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede rakibi Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor şampiyon oldu.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.