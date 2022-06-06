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    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni Nedim Gürel kazandı

    14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel başpehlivan oldu.
    • 06.06.2022 - 04:02
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    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni Nedim Gürel kazandı

    İzmit Atletizm Pisti'nde, Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen organizasyonda, 14 kategoride 962 güreşçi er meydanına çıktı.

    Başpehlivanlık final müsabakasında Nedim Gürel ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibini yenen Gürel'e altın kemerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taktı.

    Başaltında ise finalde Seçkin Duman'ı yenen Emirhan Ergin birinci oldu.

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #1

    Kırkpınar'ın provası'nda birçok güreşçi kıyasıya yarıştı

    "Kırkpınar'ın provası" olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, büyük ortada Kemal Kıyı, küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, küçük orta küçük boyda Yunus Emre Uzuner, deste büyük boyda Rıza Durmuş, deste orta boyda Ramazan Yıldız Cilenker, deste küçük boyda Caner Baysal, ayak boyunda İlker Gönültaş, tozkoparanda Beytullah Sarı, teşvik 2'de Serhat Abay, teşvik 1'de Cemal Yiğit Purcu, minik 2'de Aydıncan Gümüşdağ ve minik 1'de Arda Bozkurt birinciliği elde eden isimler oldu.

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #2

    AA'nın haberine göre; dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Taşçı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu takdim etti.

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #3

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #4

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #5

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #6

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #7

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #8

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #9

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #10

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #11

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #12

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #13

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #14

    Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri ni Nedim Gürel kazandı #15


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