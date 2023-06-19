Semih Saygıner, Güney Kore'de şampiyonluğa ulaştı Semih Saygıner, Güney Kore'de düzenlenen PBA Bilardo Ligi'nde ilk sezonun ilk ayağında şampiyon oldu.

DHA

Bilardodaki gururumuz Semih Saygıner, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Milli Bilardocu Semih Saygıner transfer olduğu Kore'deki profesyonel ligdeki (PBA) ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu.

15'er sayılık setler halinde oynanan ve 4 set kazananan galip geldiği maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaştı.

Rakiplerine üstünlük kurdu

Ev sahibi rakibine karşı İlk seti 15-2, ikinci seti 15-0, üçüncü seti 15-13 ve dördüncü seti 15-10 kazanan Saygıner şampiyonluğa ulaştı.

Rakibine set vermeden kazanan Semih Saygıner yeni transfer olduğu PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında rakiplerine üstünlük sağlayarak 1 numara olduğunu gösterdi.