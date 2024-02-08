Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası için seçilen kadrosu açıklandı.

İHA

Romanya’nın Bükreş kentinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan serbest stil milli takım kadrosu açıklandı.

Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere 14 Şubatta yola çıkacak.

Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek sporcular şöyle:

57 kg Muhammet Karavuş

61 kg Nebi Uzun

65 kg Abdullah Toprak

70 kg Haydar Yavuz

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)