Serik'te 3 gün sürecek golf turnuvası başladı
DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen özel bir şirkete air golf turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir golf kulübünün sahalarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçüden oluşan 58 takım katıldı.

97 bin euro dağıtılacak

Toplam 97 bin euro ödül dağıtılacak turnuvada birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin euro ödül verilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)