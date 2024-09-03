Servet Angi ve Alperen Berber, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi Pontevedra kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Servet Angi ve Alperen Berber, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İHA

İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromende Kayseri Şekerspor Güreşçisi Avrupa 3.'sü Servet Angi, adını finale yazdırdı.

SERVET'TEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

60 kg'da mücadele eden Servet, Japon Kohaku Kanazawa’yı 9-5, Porto Rikolu Eli Sebastian Kirk’i 9-0 teknik üstünlükle yenerken çeyrek finalde Mısırlı rakibi Ahmed Bekir Shaban’ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

Yarı finalde Kazakistanlı Ongdasyn Khamitov’u ilk devresini 3-0 yenik kapattığı müsabakada 8-2 yenik durumdayken, gösterdiği mücadele ile minderden 9-8 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Milli güreşçi finalde İranlı rakibi Mohammadmehdi Cafer Gholampour ile karşılaşacak.

ALPEREN, TEKNİK ÜSTÜNLÜKLE FİNALDE

Samsun B.B.S.K Güreşçisi Avrupa Şampiyonu 82 kg Alperen Berber, şampiyonada Gürcü Anri Davitadze’yi 7-1, Polonyalı Stanislaw Fussy’yi hükmen yendi.

Ermeni rakibi Erik Ter Matevosyan’ı 1-1’den son puanla yenen Alperen, yarı finalde karşılaştığı geçen yıl İstanbul’da U17 dünya şampiyonu ve 3 kez Olimpiyat şampiyonu Yoshida’nın kardeşi Japon Taizo Yoshida’yı 12-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi finalde Kazakistanlı İslam Yevloyev ile karşılaşacak.

MUHAMMED ALİ, AHMET VE RAMAZAN, REPESAJA ÇIKACAK

Sakarya B.B.S.K Güreşçisi Avrupa 2.'si 72 kg Muhammed Ali Göçmen, Rumen Leonard Petru Iurascu’yu 6-0, Estonyalı Max Hristjuk’u 6-0 öndeyken tuşla yendi.

Japon Hajime Kıkuta’yı 3-0 mağlup eden Göçmen, yarı finalde Bireysel Rus Zaur Beslekoev’e 1-1’den kaybetti. Muhammed Ali Göçmen, bronz madalya için repesaj müsabakasına çıkacak.

97 kg Ahmet Eremekter, Yunanlı Christos Chatsatourov’u 7-3 yendi. Estonyalı Rasmus Lisma’yı 4-2 mağlup eden Ahmet, çeyrek finalde Kırgız rakibi Bekzhan Zhumabekov’u 7-0 geriden gelip mükemmel mücadelesi ve çırpmalarla 14-7 yendi.

Ahmet Eremekte, yarı finalde karşılaştığı Avrupa 2.'si Alman Darius Kiefer’e 4-0 yenildi.

Bronz madalya için repesajdan gelecek İranlı Hamidreza Morteza Keshkar - Kazakistanlı Rakhat Berzhanov maçının galibiyle karşılaşacak.

Sakarya B.B.S.K Güreşçisi 67 kg Ramazan Can Aktaş, İranlı Ahmedreza Mohsen Nezhad’a 9-0 yenildi.

Repesajda İspanyol Daniel Campos Perez ile karşılaşacak olan Ramazan Can, rakibini yenmesi durumunda İsveçli Tim Patrik Eklund ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)