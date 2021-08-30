Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya

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Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye’ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Tokyo Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı.

17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43.48’lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı.

TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ

Sevilay, Türkiye’ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına rağmen finali 43.94’lük zamanıyla 4. sırada tamamladı.

Altın madalyayı dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu 37.18’lik derecesiyle, gümüş madalyayı ise İspanyol Terasa Perales 43.02’lik derecesiyle elde etti.

Finali, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.