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AA & Ensonhaber

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyona, bugün resmi antrenmanlarla başlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç de adlarını taşıyan tesiste gerçekleştirilen turnuvada yer alıyor.

"GENÇLER BU BAŞARILARI ÖRNEK ALIYOR"

Yusuf Dikeç, gazetecilere, Paris'te elde edilen başarının ardından atıcılık sporuna karşı farkındalık oluştuğunu söyledi.

Milli takımın, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndan 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalyayla döndüğünü anımsatan Dikeç, şu şekilde konuştu:

Alınan madalyalar atıcılık sporunun Türkiye'de belli yerlere geldiğini gösteriyor çünkü gençler bu başarıları örnek alıyor.

"ELDE EDİLEN BAŞARILAR SÜRÜYOR"

Dikeç, müsabakalara daha iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları dedi:

Atıcılık branşında Türkiye dünyanın en iyi 3-5 ülkesi içinde yer alıyor diye. Bunu ben değil alınan madalyalar, elde edilen başarılar söylüyor.

"BİZİ MUTLU EDİYOR"

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarıyı hedeflediklerini vurgulayan milli atıcı, şöyle konuştu:

Los Angeles'ta en az 3 madalya diyorum çünkü bu madalyalara çok uzak değiliz, biz bunu başarabiliriz. İyi bir ekibimiz var. Herkes başarıyı yakalamak için canla başla çalışıyor. Sporcularımız iyi rüzgar yakaladı ve motive olmuş durumdalar. Onlar çok hevesli, bu da bizi mutlu ediyor.

"DÜNYA KUPASINA İYİ BİR TAKIMLA GİDECEĞİZ"

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, haziranda Almanya'da gerçekleştirilmesi planlanan Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası için seçmelerinin de yapılacağını belirten Dikeç, milli sporcuların puanlarını yukarıya çekeceğine inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Dünya kupasına iyi bir takımla gideceğiz. Elimiz boş dönmeyeceğimize inanıyorum. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük poligonu Mersin'de. Tabii ki bu poligondan dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacak, çıkmaya da başladı. Eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız mutlaka çok çalışmanız, zamanınızı harcayıp antrenmanlarınızı aksatmamanız lazım. Hedefiniz büyükse çalışma ve çabalarınız da büyük olmalı.

"ÇOK ÇALIŞIP ANTRENMANLARIMIZI YAPIYORUZ"

Şevval İlayda Tarhan da yurt içindeki müsabakaların kendilerine daha fazla heyecan verdiğini söyledi.

Almanya'daki kupanın önemine dikkati çeken Tarhan, şunları dedi:

Dünya şampiyonası tadında güzel bir müsabaka olacak. Bizim için önemli. Oraya hazırlanıyoruz ardından da Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Çok çalışıp antrenmanlarımızı yapıyoruz.

Tarhan, uluslararası organizasyonlardan başarıyla dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.