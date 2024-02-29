Şimal Yılmaz'dan Paris 2024 kotası Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Şimal Yılmaz, gümüş madalya kazandı. Şimal, böylelikle 2024'e Paris'e kota aldı.

AA & Ensonhaber

Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı.

Finalde 237,4 puan atan milli atıcı, gümüş madalyanın sahibi olurken, Paris 2024 kotası da elde etti.

Öte yandan, aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan’da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde eden Şimal Yılmaz için tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: