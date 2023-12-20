Sivas’ta pehlivanlar mindere çıktı Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası güreş serbest-grekoremen yıldızlar il birinciliği” müsabakaları tamamlandı.

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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan “Okullar arası güreş serbest-grekoremen yıldızlar il birinciliği” müsabakaları sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına 36 okuldan 137 sporcu katılım sağlayarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Tunç başarı diledi

İl birinciliği müsabakalarını yakından takip eden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise sporculara başarılar diledi.

Maçlar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, antrenörler ve veliler takdim etti.