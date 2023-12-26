Spor camiası yeni yıl kutlamasında bir araya geldi Spor camiası yılbaşı kutlamalarında bir araya geldi. 2 saat süren Fettah Can konseri gergin ortamı biraz olsun yumuşattı.

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Süper Lig'de kıran kırana bir yarış sürerken, gözler Süper Kupa mücadelesine çevrildi.

0-0 biten ve beklentilerin altında kalan lig maçının ardından Suudi Arabistan'da oynanacak olan derbide farklı bir futbol bekleniyor.

Yılın son derbisi olacak olan maçın ardından kısa bir tatile girilecek.

2024 kutlanıyor

Birçok futbolcu yeni yıl tatili için ülkesini tercih edecek olsa da ülkemizde de sporun paydaşları, 2024 yılını şimdiden kutlamaya başladı.

Hukuk bürosu AAT Hukuk'un bir otelde yeni yıl öncesi verdiği yemekte, pek çok ünlü isim bir araya geldi.

Avukat Ali Alper Tüfekçi'nin düzenlediği organizasyonda, şarkıcı Fettah Can sahne aldı.

2 saat süren ve 150 kişinin katılım gösterdiği konseri, spor camiasından birçok önemli isim seyretti.