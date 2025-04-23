Spor camiasından 23 Nisan mesajları

DHA

Spor federasyonları ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

Paylaşılan mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

FUTBOL FEDERASYONU

Milli egemenliğimizin sembolü, istikbâl mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.



23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, vatanımızın işgal altında ve karanlık günlerde bağımsızlık ateşini yakmış; kahraman ordumuz, halkımızdan aldığı güçle tarihe altın harflerle yazılan zaferlere imza atmıştır. Millet egemenliğinin hayata geçirildiği 23 Nisan tarihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıyacak çocuklarımıza ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir.



Bu vesileyle başta İstiklâl Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi ve her türlü fedakârlığı yapan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.



Ülkemizin ve futbolumuzun da geleceği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.

BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılması, tarihimiz için bir dönüm noktası olmuş; kayıtsız şartsız millet egemenliğinin temelleri atılmıştır. Gazi Meclisimiz, 105 yıldır demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve milli birliğimizin temel taşı olmayı sürdürmektedir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, yalnızca milli egemenliğimizin simgesi değil; aynı zamanda dünya çocukları arasında barış, dostluk ve kardeşlik köprüleri kurma idealinin de bir yansımasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe ulaşmaları için duyduğumuz ortak umudu ifade eder.



Bu vesileyle milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

GÜREŞ FEDERASYONU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. Yılını Kutluyoruz!



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

YÜZME FEDERASYONU

Egemenliğin millete emanet edildiği bu anlamlı günde, yarınlarımızın mimarı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

GALATASARAY

'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

FENERBAHÇE

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.



Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan’lara!

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı:



Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır.



Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum.



Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz.



Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın, geleceğe güvenle bakan nesiller olarak yetişmeleri ve milletimize faydalı bireyler olarak ülkemizin geleceğinin teminatı olmaları için tüm gücümüzle çalışmaktayız.



Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

TRABZONSPOR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

GÖZTEPE

Bugün 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı!



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

KASIMPAŞA

Geleceğimiz, umutlarımız ve güvencemiz olan çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

BAŞAKŞEHİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

SİVASSPOR

Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

ANTALYASPOR

Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan!



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

SAMSUNSPOR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramda, yarınlarımızın umudu olan tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

GAZİANTEP FK

105 yıl önce "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek millet iradesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, onun tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

KAYSERİSPOR

Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

BODRUM FK

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü gurur ve coşku ile kutluyoruz.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda ilerleyerek daha güçlü yarınlar inşa edeceğine olan inancımız tamdır.



Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

RİZESPOR

Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

ADANA DEMİRSPOR

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, umutlarımızı, neşemizi ve bağımsızlık sevdamızı bir kez daha paylaşıyoruz.

HATAYSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

KONYASPOR

'Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir ikbal ışığısınız...'



Bağımsızlığımızın sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

ANADOLU EFES

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğin aydınlık yüzü olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

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