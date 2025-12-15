Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u mağlup etti

- Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor'u 40-29 yendi.
- Maç, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.
- Spor Toto, ilk yarıyı 18-14 önde kapattı ve ikinci yarıda farkı artırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ligde 18. haftanın kapanış maçı, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.
KAZANAN SPOR TOTO
İlk yarıyı 18-14 önde tamamlayan ev sahibi Spor Toto, ikinci devre farkı açarak sahadan 40-29 galip ayrıldı.