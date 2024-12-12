Spora ve zekaya destek: Evliya Çelebi İlkokulu'nda satranç turnuvası heyecanı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde spor branşlarına verdiği önem her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, İstanbul Beylikdüzü’ndeki Evliya Çelebi İlkokulu da düzenlediği satranç turnuvasıyla öğrencileri düşünmeye ve strateji geliştirmeye teşvik etti.

Turnuva, öğrenciler arasında hem zorlu hem de eğlenceli mücadelelere sahne oldu. Katılımcılar, satrancın stratejiye dayalı dünyasında yeteneklerini sergilerken keyifli anlar yaşadı.

ETKİNLİKTE DERECEYE GİRENLER

Turnuvayı birincilikle tamamlayan isim Enes Akif Apak olurken, Yusuf Asaf Kıyıcıoğlu ikinci sırayı aldı. Ömer Yasin Koçyiğit üçüncü olurken, Yiğit Osman Aydemir dördüncülükle turnuvayı tamamladı.

Bu tür etkinlikler, gençlerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Satranç gibi spor dallarına olan ilginin artırılması, geleceğin başarılı bireylerinin yetişmesine olanak tanıyor.