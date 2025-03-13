Sultan Haydar, 30 ay spordan men edildi

DHA
Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle yapılan inceleme sonrası 30 ay spordan men etti.
Yayınlanan raporda milli atlet Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024'ten itibaren 2 yıl 6 ay boyunca Numune Toplama İşlemi'nden Kaçınma, Reddetme veya Teslim Etmeme nedeniyle yasakladı.
DQ sonuçları 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak denildi.
FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan 7 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:
2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle 2024 yılında Avrupa şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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