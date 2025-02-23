AA & Ensonhaber

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonunda final heyecanı yaşandı.

Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan finalde iki Türk ekibi İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON İZMİR BELEDİYESPOR

Final maçına etkili başlayan Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk periyodu 2-0 önde bitirdi.

Toparlanan İzmir ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında ikinci periyodu 5-4 üstün geçti.

Karşılıklı birer sayıyla geçilen üçüncü periyodu İzmir Büyükşehir Belediyespor 6-5'lik skorla önde kapattı.

Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 9-8 kazanarak şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Organizasyonda namağlup şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

ZAVK MLADOST, ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan Hırvatistan takımı Zavk Mladost, Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 15-9 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

"BİZİM İÇİN İNANILMAZDI"

İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Pateros, şu şekilde konuştu:

Bizim için inanılmazdı. Galatasaray bizi çok iyi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Dünkü gibi çok iyi bir efor ortaya koyduk. Kupayı kazanmayı hak ettik.

"LİGDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Takım kaptanı Kübra Kuş ise maça kötü başladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Defansta hatalar yaptık ve maça giremedik. Bu atmosferde oynamanın kolay olmayacağını da biliyorduk. Böyle de bekliyorduk. Sonradan toparlandık ve geri gelmeyi bildik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Buraya kadar namağlup geldik. Bu takımla yeniden şampiyonluk yaşadığım için gurur duyuyorum. Ligde de şampiyon olmak istiyorum.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

İzmir ekibinin kalecisi Mary Alice Askew de şu ifadeleri kullandı: