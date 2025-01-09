Taha Akgül, Ali Cengiz'i ziyaret etti

İHA

Ali Cengiz’in başarılı bir ameliyat geçirmesinin ardından hastaneye giderek milli sporcuyu ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, doktorlardan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Akgül, Ali Cengiz’in en kısa sürede sağlığına kavuşarak minderlere dönmesi için temennilerini iletti.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Federasyondan yapılan açıklamada ise, şöyle denildi: