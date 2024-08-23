Taha Akgül, babalık sevinci yaşadı Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu.

AA

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 125 kiloda mücadele eden milli sporcusu Taha Akgül, olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamıştı.

Kazandığı bu başarının ardından ise 34 yaşındaki sporcu, kariyerini noktalama kararı almıştı.

Güreşi bırakan başarılı sporcuyu ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu.

"EVLATLARI İLE MUTLU BİR ÖMÜR DİLERİZ"

Sporcunun bünyesinde yer aldığı ASKİ Spor Kulübünün X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve Bianka Akgül’ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini tebrik eder, evlatları ile mutlu bir ömür dileriz.

"ŞÜKRANLARIMI TAKDİM EDERİM"

Taha da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)