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Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı

Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı

Milli güreşçimiz Taha Akgül, kendisini çeyrek finalde mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri’nden Gable Dan Steveson’un finale yükselmesiyle bronz madalya için repesaja çıkma hakkı kazandı.