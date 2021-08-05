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- Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Milli güreşçimiz Taha Akgül, kendisini çeyrek finalde mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri’nden Gable Dan Steveson’un finale yükselmesiyle bronz madalya için repesaja çıkma hakkı kazandı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 13:10
- Güncelleme : 05.08.2021 - 13:17
Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı.
Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül, ilk yarıyı 2-0 geride geçmişti.
İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrılmıştı.
BRONZ MADALYA İÇİN REPESAJ MAÇINA ÇIKACAK
Milli güreşçimiz Taha Akgül, kendisini çeyrek finalde mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri’nden Gable Dan Steveson’un finale yükselmesiyle bronz madalya için repesaja çıkma hakkı kazandı.