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    Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok

    Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok

    Milli güreşçimiz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir Olimpiyat takımımız var ama kimsenin umrunda değil" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:03
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, aldığı kötü sonuçlarla turnuvadan elenmişti.

    Alınan sonuçlar çok konuşuldu ve ülke gündemine oturdu. En çok eleştiriyi oynanılan futbol ve teknik direktör Şenol Güneş aldı.

    Milli güreşçimiz Taha Akgül, gündemin sadece futbol olmasından sitem ederek Olimpiyatlara önem verilmemesini eleştirdi.

    Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok #1

    "BU ÜLKEDE SADECE FUTBOL YOK"

    Akgül yaptığı paylaşımda, "Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı Olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir Olimpiyat takımımız var ama kimsenin umrunda değil. Varsa yoksa futbol. Bravo emeği geçen herkese." ifadelerini kullandı.

    Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok #2

    Taha Akgül: Bu ülkede sadece futbol yok #3

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