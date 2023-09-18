Taha Akgül: Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan milli güreşçi Taha Akgül, "İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

İHA

Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 125 kg üçüncülük maçında Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Müsabakanın ardından Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar açıklamalarda bulundu.

"Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı"

Dünya şampiyonasına gelirken hedeflerinin altın madalya olduğunu belirten Taha, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Buraya geçen senenin dünya şampiyonu, bu senenin de Avrupa şampiyonu olarak geldim. Üçte üçle yoluma devam ediyordum. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Gerçekten çok güzel kamp süreçleri geçirdik. Federasyon başkanımız süreci yakından takip etti. Nasıl çalıştığımızı biliyor. Gerçekten emek verdik. Bazen siz ne kadar isteseniz de Allah da bir yol çiziyor. Bugün rakibime nasip etti. Demek ki benden daha iyi çalışmış. O yüzden çalışmamızın bir tık üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu yenilgiden dersler çıkartmamız gerekiyor.

"Keşke altınla açılış yapsaydı"

2024 Paris Olimpiyatları’na çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan milli güreşçi, şu şekilde konuştu:

Şimdi önümüzde Paris Olimpiyatları var. Bu müsabaka buruk bir sevinçti bizim için. En azından olimpiyat kotası aldık. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda da ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkesin emeği var. Bu şampiyonada ilk madalyamız oldu. Bronzla açılış yaptık. Keşke altınla açılış yapsaydık. Serbest güreşçilerimiz devam ediyorlar. İnşallah onlar devamını getirir. Kadın güreşçilerimiz ve grekoromen güreşçilerimiz sahne alacaklar. Zor bir dünya şampiyonası, sıkletlerde 45-50 sporcu var. Olimpiyatlardan daha zor diyebilirim. Çünkü olimpiyatlarda 20 sporcu, burada 45-50 sporcu var. 5 tane müsabaka yaptık, hepsi birbirinden zor. Gerekli dersleri çıkaracağız. Benden altın madalya bekleyen Türk milletinden helallik istiyorum. İnşallah olimpiyatlarda bunu telafi ederim. Kısa bir zaman var. Bu zamanı başkanımız ve ekibimizle birlikte çok iyi bir şekilde planlayacağız.

"İlk bronzumuz ve ilk kotamız hayırlı olsun"

Taha Akgül’ün çok başarılı bir sporcu olduğunu ve kazandığı bronz madalyanın kendi nezdinde altın madalyaya eşdeğer olduğunu aktaran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, şu değerlendirmede bulundu:

İlk bronzumuz ve ilk kotamız hayırlı olsun. Şampiyon duygularını söyledi ama bazı konularda kendisine katılmıyorum. Taha zaten ülkemize, milletimize, bir sporcunun yaşatacağı bütün mutlulukları, başarıları yaşattı. 10 kez Avrupa şampiyonu, 3 kez dünya şampiyonu olmuş hala diyor ki kusura bakmasınlar. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Taha’nın bu üçüncülüğü benim nazarımda şampiyonluktu. Aslında şampiyon dün belli olmuştu. İranlı ile yaptıkları mücadeleyi kim yenerse o şampiyon olacaktı. Kazanan onlar oldu. Bunda da bir hayır vardır. Biz devletimizin tüm organlarıyla milli takımımızın yanındayız. Bu işi de birlikte başaracağız. İnşallah Taha ikinci olimpiyat şampiyonluğunda altın madalyayı seneye boynuna takacak. Bu yürüdüğü yolda yalnız değil.

"2021 yılında alamadığımız olimpiyat altın madalyasını almak istiyoruz"

2024 Paris Olimpiyatları’nın hazırlık sürecine dair de Başkan Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Olimpiyat öncesi kota müsabakaları çok önemlidir. Olimpiyat biletini cebinize koyduğunuz zaman çok büyük kazanç elde edersiniz. Önümüzde bir yıla yakın bir zaman var. Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Taha hem bronz madalyasını aldı hem de kotayı aldı. Bu çok önemli. Bundan sonra olimpiyatlara kadar Taha’nın ve kota alacak diğer sporcularımızın etrafında bir çember öreceğiz. Bu sporcuları özel çalışmalarımızla, kamplarımızla, antrenörlerimizle olimpiyat oyunlarına hazırlayacağız. İnşallah Türk Milli Takımı olarak 2021 yılında alamadığımız olimpiyat altın madalyasını almak istiyoruz.

"Dersler çıkartıp, önümüze bakacağız"

Milli takımda çok iyi bir aidiyet duygusu ve aile bağı olduğunu söyleyen Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ise, şunları dedi:

Hedefimiz altın madalyaydı ama nasibimizde bronz madalya varmış. Burada güzel bir aidiyet duygusu oldu. Güzel bir aile bağı var. 2024 Paris Olimpiyatları’na teknik ekibimiz, federasyonumuz ve bakanlığımızla beraber burada yarım kalan duyguları oraya taşıyıp, bütün sporcularımızla birlikte iyi bir hazırlık geçirip, bu milletin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu şampiyonaya ekibimizle beraber çok iyi hazırlanmıştık. Dersler çıkartıp, önümüze bakacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)