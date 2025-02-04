AA & Ensonhaber

2025 yılı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyon olan ASKİ Spor, sıkletlerinde dereceye giren kadın güreşçiler ve çiçeği burnunda bir kulüp olarak ilk defa katıldıkları şampiyonada kürsü başarısı gösteren Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için Ankara'da ödül töreni düzenlendi.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK HAMDOLSUN"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

ASKİ Spor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yıllar boyu ata sporuna çok büyük hizmetler verdi. Bizde çok büyük başarılar elde ettik hamdolsun. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan önderliğinde bir kulüp açtık. Bu kulübümüz inşallah ASKİ Spor ile yarışabilir bir seviyeye gelir. Tüm Türkiye'de ses getiren sporcularımız burada olacak.

"ATALARIMIZDA ÖVÜNECEĞİMİZ BİR TARİHİMİZ VAR"

Keçiören Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan ise konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: