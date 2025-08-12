Taha Akgül ile Suat Hekimoğlu görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre samimi ortamda gerçekleşen görüşmede, dayanışma vurgusu yapıldı.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, boksta son yıllarda elde edilen başarılara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Boks da tıpkı güreş gibi ülkemizin köklü ve gurur verici branşlarından biri. Sporun her alanında dayanışma içinde olmak bizleri daha da güçlendiriyor. Suat Başkan'a ve ekibine başarılar diliyorum.

"GENÇ SPORCULARIMIZA İLHAM OLACAKTIR"

Hekimoğlu ise Taha Akgül gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu bir başkanı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: