Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin şampiyonu Feyzullah Aktürk oldu

Ankara'da Keçiören Belediyesi 2’nci Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KARAKUCAK GÜREŞ ORGANİZASYONU

Ankara'daki Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda düzenlenen organizasyon minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonuna 81 ilden 2 bin 200 pehlivan katıldı. Müsabakaları Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp takip etti.

FİNAL YİNE AYNI İSİMLERLE YAPILDI, BAŞPEHLİVAN DEĞİŞMEDİ

2 gün süren organizasyonun başpehlivanlık finali ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Finalde geçen yıl olduğu gibi Feyzullah Aktürk ile Rıza Yıldırım karşılaştı. Rıza Yıldırım'ı yenen 2025 Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk, Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin başpehlivan oldu.

Yarı final müsabakalarını kaybeden Ali Gürbüz ve Erkan Taş ise 3’üncülüğü paylaştı. Başaltı müsabakasında (90 kilo) ise 1’inciliği Alperen Atar'ı yenen Ahmet Bilici elde etti. Karşılaşmaların ardından dereceye giren pehlivanlara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Organizasyonda sponsor desteğiyle toplamda 12 milyon 740 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ayrıca başpehlivan Feyzullah Aktürk’e 3+1 daire, başaltı 1’incisi Ahmet Bilici’ye ise otomobil hediye edildi.