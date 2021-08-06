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    Taha Akgül olimpiyat üçüncüsü oldu

    Taha Akgül olimpiyat üçüncüsü oldu

    Milli güreşçimiz Taha Akgül, olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 15:28
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

    Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

    Taha Akgül'ün bronz madalya performansı - İZLE

    Taha Akgül olimpiyat üçüncüsü oldu #1

    RIO'DA ALTIN KAZANMIŞTI

    Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

    Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

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