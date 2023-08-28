Taha Akgül: Tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, şu anda tek hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek, güreşi bıraktıktan sonra ise tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini söyledi.

İHA

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yayınlanan 'Benim Hikayem' programında açıklamalarda bulundu.

Güreşe 12 yaşında babası sayesinde başladığını aktaran Akgül, şu şekilde konuştu:

Küçükken Avrupa ve dünya şampiyonu olabileceğime inanıyordum. Hayalimde hep vardı. Ailem ve hocalarım bana çok destek oldu. Ancak tam anlamıyla doğru eğitildiğimi düşünmüyorum. Doğru eğitilseydim daha erken başarı yakalayabilirdim. Allah böyle nasip etmiş. Geç bir başarı geldi ama daha hayırlı bir başarı geldi. Ben ilk şampiyonluğumu direkt büyüklerde kazandım. İlk büyükler şampiyonama gittim ve şampiyon oldum. Devamını da hep getirdim, zirveyi hiç bırakmadım. Tüm hocalarımın bende büyük emeği var. Hepsinden Allah razı oldun.

"Bütün şampiyonluklarımın yeri ayrı"

Kazandığı bütün şampiyonlukların kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Akgül, şu ifadeleri kullandı:

Bütün şampiyonluklarımın yeri ayrı. Çünkü hepsinde bir rekor geldi, hepsinde ayrı bir başarı vardı ama ilk şampiyonluğum bambaşkaydı. 10 gün boyunca hiç uyuyamadım. Ondan sonra da zirveyi hiç bırakmadım. Bütün şampiyonluklarımın ayrı bir anlamı, ayrı bir hedefi vardı. İlk katıldığım dünya şampiyonası Özbekistan Taşkent’teydi. O da kariyerim açısından ayrı bir eşikti. 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir sporcu olarak oraya gitmiştim. Taşkent’te dünya şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonu olduğunda dünyanın en iyisiyim diyemiyorsun ama dünya şampiyonu olduğunda dünyanın en iyisi olmak çok farklı bir his. O şampiyonluğum da çok anlamlıydı.

"Rio Olimpiyatları’nda aldığım madalya bir yana, diğer bütün şampiyonluklarım bir yana"

2016 Rio Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyanın kariyerinin zirvesi olduğunu dile getiren Taha, şu şekilde konuştu:

2016 Rio Olimpiyatları, ülkemiz adına tek altın oldu. Rio Olimpiyatları’nda aldığım madalya bir yana, diğer bütün şampiyonluklarım bir yana. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçerek Rio Olimpiyatları’na gittik. 15 Temmuz gecesi biz Bolu’da kamptaydık. O gece olanları duyunca biz de çantalarımızı topladık ve şehrin meydanına indik. Halkımızla beraber sabaha kadar orada bekledik. Sabaha karşı bakan bey aradı ve ‘Taha, takım arkadaşlarınızla beraber kampa geçin, çalışmalarınıza devam edin. Sizin mücadeleniz orada devam edecek’ dedi. Moral bozukluğu ve stresle Rio’ya gittik. 2012’de olimpiyatlara gittiğimde yenilmiştim. Çünkü tecrübesizdim. 2016’da gittiğimde tamamen altın madalyaya odaklanarak gittim. Şartlar ne olursa olsun, altın madalyadan başka bir şey düşünmüyordum. Hamdolsun nasip oldu

"Geno Petriaşvili ile yıllardır çok büyük bir rekabet içerisindeyiz"

Rakipleri ile ilgili de görüşlerini belirten tecrübeli güreşçi, şunları dedi:

Geno Petriaşvili ile yıllardır çok büyük bir rekabet içerisindeyiz. İki dünya şampiyonluğumu son saniyede ona yenilerek kaybettim. Yine İranlı genç sporcu Emir Hüseyin Zare çok iyi. O beni dünya şampiyonasında yenmişti, sonra ben onu son dünya şampiyonasında yendim. Bir de Amerikalı sporcu Gable Steveson var. Olimpiyatlarda beni yendi, ben üçüncü oldum, o olimpiyat şampiyonu oldu. Steveson, hep beni örnek aldığını söylüyor. Onunla tekrar güreşmek istiyorum.

"Şu anda tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları"

Kariyerini noktaladıktan sonra elde ettiği tecrübeleri genç sporculara aktarmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki milli güreşçi, şu açıklamayı yaptı: