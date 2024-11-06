Taha Akgül: Türk güreşi yeniden şahlanacak

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık için yarışacak milli güreşçi Taha Akgül, bir restoranda gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akgül, adaylık sürecini, ülke güreşinin sorunlarını çözmek adına yaptığı çalışmalarla sürdürdüğünü dile getirdi.

"VAR GÜCÜMLE ÜLKE GÜREŞİMİZE HİZMET EDECEĞİM"

Taha Akgül, sözlerine şöyle başladı:

Taha Akgül’ün güreşin gerçek sorunlarına kalıcı çözüm aradığını görecekler. Hizmet etmek için buraya gelmiş diyecekler. Bunu çok kısa vadede söylettireceğim. İnşallah, ilk 6 aylık görev süremizde kendimizi kanıtlayacağız. Bu anlamda herkese söz veriyorum. Ben güreş sayesinde buralara geldim. İnşallah Federasyon Başkanı olduğumda da var gücümle ülke güreşimize hizmet edeceğim.

"HİÇBİR KULÜBÜMÜZ DESTEKSİZ KALMAYACAK"

Ziyaret ettiği şehirlerde çok olumlu karşılandığını aktaran Taha Akgül, şu şekilde konuştu:

Adaylık sürecimde yaklaşık 28 farklı şehirde 40’tan fazla kulübümüze ziyaret gerçekleştirdik. Oradaki sporcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Gittiğimiz yerlerde de hiyerarşiye uygun davrandık. İlk önce kulüp yöneticilerimiz ile görüştük. Kulüplerimizin bünyesinde yer alan sporcularımızın isteklerini, eksiklerini dinledik. Ziyaret ettiğimiz tüm şehirlerde belediye başkanlarımız ve valilerimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar, çok güzel bir teveccüh var. Son 1 aylık süreçte 20 bin kilometreyi aşkın yol yaptık. Tüm Anadolu’yu gezdik. Elimizden geldiğince genç sporcu arkadaşlarımızı hediyelerle sevindirmeye çalıştık. Bu durumun küçük sporcularımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Milli Takım eşofmanını giyebilmek onlar için çok değerli. Onların heyecanlarına tanık olduk. Kulüplerimizin de bizlere çok büyük ilgileri olduğunu gördük. Yöneticilerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve güzel. Şu anda bunları kendi imkânlarımızla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah federasyon başkanı olduktan sonra hiçbir sporcumuzu, antrenörümüzü ve kulübümüzü malzemesiz bırakmayacağız. Bunlar güreşin temel ihtiyaçlarıdır. Güreş, aslında pahalı bir spor dalı değildir. Güreşmek için bir spor ayakkabı bir mayo yeterlidir. Bu spor dalına gönül vermiş çocuklarımızın bunlara ihtiyacı var. Biz kendi dönemimizde inşallah bu görevimizi layığıyla yerine getireceğiz. Hiçbir kulübümüz malzemesiz, desteksiz kalmayacak.

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

Göreve geldikleri durumda kısa vadeli ilk hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğuna değinen Taha Akgül, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli projelerimiz var. Ülke güreşimizin temel problemleri var. Öncelikle bunlarla alakalı projelerimizi hayata geçireceğiz. Kulüplerimizin alt yapıda destekleri maalesef çok azaldı. Kulüplerimizi yeniden canlandırmak adına çalışmalarımız olacak. Bu bahsettiklerimizi düzgün bir şekilde yoluna soktuktan sonra güreşimizin temel olan büyük sorunlarına yöneleceğiz. Kısa vadede yapacağımız çalışmalarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na hedef koyacağız. Elimizde iyi bir kadro da var aslında. Mevcut kadromuz, bizi olimpiyatlarda iyi yerlere götürebilir. Sporcularımızı özellikle yurt dışında bulunan ikili kamplarla performanslarını yukarı çekmeyi hedefliyoruz. En iyi motivasyonla onları olimpiyata hazırlayacağız.

"UZUN VADEDE HEDEFLERİMİZ 2032"

Ülke güreşinin gelişimi için sporcuların maddi anlamda destek görmeleri gerektiğini söyleyen Akgül, şu sözleri sarf etti:

Uzun vadede hedeflerimiz 2032 Avustralya Olimpiyatları olacak. Altyapıdan gelen güreş gönüllüsü çocuklarımız, maddi anlamda maalesef iyi durumda değiller. Verilen maaşların yeterli seviyede olmadığını görüyorum. Biz bu anlamda var olan kulüplerimizin imkânlarını iyi duruma getirmeyi, şubesi olmayan belediyelerimizde de inşallah yeni kulüpler açacağız. Biz bu iyileştirmeleri yapmazsak, çocuklarımız güreşi bırakarak asgari ücretli bir iş bulup çalışmak durumunda kalacaklar. Çünkü hayatlarını devam ettirmeleri için maddi anlamda desteklenmeleri gerekiyor. Güreş çok ağır bir spor. Herkes şampiyon olup bir yerlere gelemiyor. Çocuklarımız da bunun farkındalar. Farklı işlere yönelmek zorunda kalabiliyorlar. Biz bu konuda çalışmalar yaparak işleyişi düzgün bir hale getireceğiz.

"TÜRK GÜREŞİ, İNŞALLAH YENİDEN ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİ YAŞAYACAK"

Adaylığını açıklaması ile birlikte genç sporcularda heyecan oluşturduğunu vurgulayan Akgül, şunları dedi:

Benim, ülke güreşini iyi temsil edeceğimi biliyorlar. İnşallah, vakti geldiğinde bunu onlara yaşatacağım. Adaylığım sürecinde camiaya bir heyecan geldi. Herkes merakla bekliyor. Bizim göreve gelmemizle birlikte sporcularımızın ve kulüplerimizin durumunun olumlu anlamda değişeceğini biliyorlar. Kampların heyecanının değişeceğini biliyorlar. Türk güreşi, inşallah yeniden şahlanış dönemini yaşayacak.

"İNŞALLAH CAMİAMIZA HAYIRLI OLUR"

Seçim tarihi hakkında da konuşan TGF Başkan Adayı Taha Akgül, sözlerini şöyle tamamladı: