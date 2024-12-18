Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanı oldu

Haber Merkezi

Ankara'da Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlenen federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısında, başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.

Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

TAHA AKGÜL FARKLA KAZANDI

Başkanlık seçiminde kullanılan toplam 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Selçuk Çebi ise 92 oyda kalırken, 7 oy geçersiz sayıldı.

Çebi, sonuçların netleşmesini beklemeden Taha Akgül'ü tebrik ederek centilmence bir duruş sergiledi.

FAALİYET RAPORLARI İBRA EDİLDİ

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın üstlendiği genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları delegeler tarafından ibra edildi. Yeni yönetim listesi de toplantıda açıklandı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Taha Akgül başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım.

KARİYERİNDE BİRÇOK BAŞARI VAR!

Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.