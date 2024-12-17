Taha Akgül: Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz

DHA

Türkiye Güreş Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara’da gerçekleşecek.

Başkan adayı eski olimpik milli güreşçi Taha Akgül, seçim öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Güreş camiasına birlik ve beraberlik mesajları veren Akgül, demokratik bir seçim sürecinin geride kaldığını dile getirdi.

"GÜREŞ CAMİASININ BİRLEŞTİĞİNİ GÖSTERMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Taha Akgül, şu şekilde konuştu:

Birlik beraberlik içerisinde, demokratik bir şekilde Selçuk Çebi ağabeyimizle beraber inşallah seçimde ve sonrasında bir araya gelip, tüm ülkeye güreş camiasının birleştiğini ve güçlü olduğunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

"DÜNYAYA AMBARGO KOYDUK"

Akgül, ağır sıkletlerde Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp’le birlikte 15 senedir hem kadınlarda hem grekoromen, hem de serbest güreşte dünya güreşine ambargo koyduklarını dile getirdi.

Akgül, bu başarının dünyada hiçbir ülkede olmadığına dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

Biz bu anlamda gücümüzü dünyaya gösterdik. Şimdi de farklı bir alandayız. Şimdi farklı bir yola baş koyduk. Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit kardeşim sağ olsun, onların destekleri çok önemli. Grekoromen de Rıza bir idol. Kadınlarda Yasemin yine aynı şekilde idol. 3 şampiyonun bir araya gelmesi camiamız adına gerçekten çok değerli ve önemli. Birlik olma adına çok önemli bir mesaj. 3 tane şampiyon sırt sırta verdiğimizde inşallah halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Aynı zamanda biliyorsunuz bakan yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’nın destekleri çok önemli. Bu süreçte bize çok büyük destekleri oldu. Yine aynı şekilde Ahmet hem şampiyonumuz hem efsanemiz. Şampiyonlar olarak bir araya geldiğimizde bir şeyimizi birleştirdiğimizde birlik olduğumuzda, camiamıza çok daha güçlü olacağını biliyoruz. O yüzden bu da dedik ki biz bunu başaran biz olalım, bunun öncüsü biz olalım. Herkesi bir araya getirelim; küskünlükler, dargınlıklar ve mevki ilişkiler bitsin, bunu istiyoruz.

"YÖNETİCİLİKTE TECRÜBEMİZ VAR"

Akgül, Güreş Federasyonu Başkanı olduğu takdirde, kariyerinde örnek bir sporcu olduğu gibi yöneticilik hayatında da ekstra çaba göstererek örnek olacağını dile getirdi.

Akgül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde Sporcu Komisyonu Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şu ifadelerde bulundu:

Aynı zamanda kulübün Asbaşkanlığı görevinde bulundum. Bu anlamda da tecrübemiz var. Yüksek lisansımı bitirdim. Hem mektepli hem de alaylıyız. Bu anlamda da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleri bizim için çok önemli oldu. Bizi bu yola çıkaran kendileri oldu. kendilerinin destekleri çok önemli. İnşallah biz güreş adına bir projemizi hayata geçirmeye çalıştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri çok önemli olacak. Bu bizim en büyük gücümüz. Sağ olsunlar bizleri sporculuk hayatımızdan bu yana çok yakından takip ediyor ve bu işi başarabileceğimizi, güreşe fayda sağlayabileceğimizi biliyor. Ekibimizin güçlü olduğunu biliyor, o yüzden bize çok büyük destek oldu. Kendisini inşallah utandırmayacağız. Çok uzun değil, çok kısa bir süre içinde camiamız ‘iyi ki Taha’yı seçmişiz’ diyecek.

"HAMLELERİM 2032’NİN GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN OLACAK"

Başkan seçilmesi durumunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilmesi beklenen 2032 Yaz Olimpiyatları’na yönelik hamleler yapacaklarını ifade eden Akgül, şunları dedi:

Maalesef bazen kişiler günü kurtarmaya çalışırlar. Ben günü kurtarmaya gelmiyorum, ben her şeyi güreş sayesinde kazandığım için nasip olursa buralara güreşe hizmet için geliyorum. Bunu da çok kısa sürede göstereceğim. Yaptığım hamlelerin 2028’i değil, tamamen 2032’nin geleceğini kurtarmak için olduğunu herkes görecek. Uzun vadeli plan olduğunu herkes görecek. Çünkü altyapıda çok büyük problemler var. Altyapı ne kadar büyür ve gelişirse, güreş o kadar büyür ve gelişir. Biz nasıl kısa vadede altyapıyı yavaş yavaş kaybettiysek, toparlamamız da yine zaman alacak. O yüzden bizlere bu anda sabır gösterecekler. Sportif anlamda belki böyle çok hemen başlar başlamaz başarı belki gelmeyebilir ama ilerleyen zamanlarda uzun vadede sportif anlamda çok büyük başarılara imza atacağız ve 2028 olimpiyatlarında ve 2032 olimpiyatlarında Türk’ün gücünü tekrar dünyaya inşallah göstereceğiz.

"ANADOLU TURU ATARAK PROBLEMLERİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Akgül, seçim adaylık sürecinde destek imzalarının verilmesi anlamında güreş camiasının büyük bir çoğunluğunun teveccühüne mazhar olduğunu dile getirdi.

Seçim sürecinin güreş camiasına hayırlı olması temennilerinde bulunan Akgül, şunları dedi: