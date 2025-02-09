Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi

DHA

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Komisyonu’na seçildi.

Başkan Taha Akgül, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Güreş Federasyonu Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya geldi.

"TEŞEKKÜRLERİ SUNUYORUM"

Zagreb’de yapılan toplantıda UWW Teknik Komisyonu’na seçilen Başkan Taha Akgül, bunun Türk güreşi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Akgül, şu ifadeleri kullandı: