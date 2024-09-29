Tarihi Alan'da Uluslararası Gelibolu Maratonu Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Uluslararası Gelibolu Maratonu bu yıl 9. kez gerçekleştirildi. Maratona, 29 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 100 kişi katıldı.

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İHA

Uluslararası Gelibolu Maratonu, binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya getiriyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve pek çok sporcu katıldı.

29 ÜLKEDEN 3.100 SPORCU KATILDI

Maratona bu yıl 29 farklı ülkeden yaklaşık 3,100 sporcu iştirak etti. Koşucular, doğal güzelliklerle dolu Tarihi Alan’da spor etkinliği için buluştu. Maraton, 10K, 21K, 40K ve 1915 metrelik Halk Koşusu olmak üzere dört kategoride, saat 09.00’da Namazgah Tabyası'ndan start aldı.

"HERKESİ HEM YÜRÜMEYE HEM DE KOŞMAYA DAVET EDİYPRUZ"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Maratonu'nun muazzam bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek,

29 farklı ülkeden 3,100 sporcu katılıyor. Çanakkale, hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir. Burada barış ve huzur dolu topraklarda herkesin spor yapmasını arzu ediyoruz

dedi.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Kaşdemir,

Herkesi Çanakkale’ye yürümeye ve koşmaya davet ediyoruz. Harika bir parkur ve coğrafya var. Bugün Gelibolu Maratonu, cesaretin, kahramanlığın ve fedakarlığın topraklarında yapılıyor. Türk milleti ve dünyanın dört bir yanından insanlar burada huzur içinde zaman geçirecek. Gelin, hep birlikte Çanakkale'yi keşfedelim

ifadelerini kullandı. Maraton, başlangıç noktası olan Namazgah Tabyası önünde sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)