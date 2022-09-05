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    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

    Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
    • 05.09.2022 - 00:05
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    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

    Recep Gürbüz Stadı'nda 2 Eylül'de alt boyların mücadesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.

    Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.

    Sakatlanan Orhan Okulu çekildi, Ali Gürbüz başpehlivan oldu

    AA'nın haberine göre; müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #1

    Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan, son 16'da elendi

    Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #2

    Bakan Kasapoğlu, başpehlivanlık finalini izledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasını takip etti.

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #3

    Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, çok sayıda yetkili ve güreşsever de final mücadelesini izledi.

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #4

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #5

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #6

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #7

    Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu #8


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