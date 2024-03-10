Tarihin en fazla kazanan sporcuları belli oldu Tarihin en fazla kazanan sporcuları listesinde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi zirvenin uzağında kaldı. Listenin 1 numarasında efsane basketbolcu Michael Jordan yer aldı.

ensonhaber.com

Tarihin en fazla kazanan 10 sporcusu belli oldu...

Al Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca elde ettiği 1,92 milyar dolarlık kazançla tüm zamanların en çok kazanan futbolcusu oldu.

Kariyerine Inter Miami'de devam eden Arjantinli ezeli rakibi Lionel Messi ise 1,67 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Inter Miami'nin sahibi eski futbolcu David Beckham ise 1,5 milyar dolarlık dudak uçuklatan rakamla üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak diğer spor dallarından sporcular dikkate alındığında sıralama oldukça farklı...

Zirvede Michael Jordan var

GOAL'de yer alan habere göre; basketbol efsanesi Michael Jordan, 3,75 milyar dolarlık devasa kazancıyla zirvede yer alıyor.

Golf ustası Tiger Woods, enflasyona göre düzeltilmiş 2,66 milyar dolarlık kazancıyla ikinci sırada bulunuyor.

Ronaldo; golfçü Arnold Palmer 1,76 milyar dolar ve LeBron James'le beraber 1,7 milyar dolar ilk beşte yer alırken 2022 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Messi ise 6. sırada kendisine yer buldu.

İşte tarihin en fazla kazanan 10 sporcusu:

1- Michael Jordan - 3.75 milyar dolar

2- Tiger Woods - 2.66 milyar dolar

3- Cristiano Ronaldo - 1.92 milyar dolar

4- Arnold Palmer - 1.76 milyar dolar

5- LeBron James - 1.7 milyar dolar

6- Lionel Messi - 1.67 milyar dolar

7- Jack Nicklaus - 1.67 milyar dolar

8- David Beckham - 1.5 milyar dolar

9- Roger Federer - 1.49 milyar dolar

10- Floyd Mayweather - 1.48 milyar dolar