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    Tiger Woods, Şöhretler Müzesi'nde yer alacak

    Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Tiger Woods, Dünya Golf Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini alacak.
    • AA
    • 10.03.2022 - 05:58
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 06:00
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    Tiger Woods, Şöhretler Müzesi'nde yer alacak

    Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği'nden (PGA) yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki PGA Genel Merkezi'nde yarın düzenlenecek törenle, 46 yaşındaki golfçünün Şöhretler Müzesi'ne kabul edileceği belirtildi.

    NICKLAUS'TAN SONRA EN BAŞARILI İKİNCİ İSİM

    Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, PGA Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.

    Tiger Woods, Şöhretler Müzesi nde yer alacak #1

    SAKATLIK VE KAZALAR PEŞİNİ BIRAKMADI

    En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Tiger Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.

    Tiger Woods, Şöhretler Müzesi nde yer alacak #2

    Tiger Woods, Şöhretler Müzesi nde yer alacak #3


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