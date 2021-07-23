Milli sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış törenine giriş yaptı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı.

Oyunlar görkemli bir törenle açıldı. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.

BİZİM ÇOCUKLAR SAHNEDE

Milli sporcularımız da açılış töreninde ay-yıldızlı bayrağımızla geçiş yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı.

Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

Tokyo 2020 açılışında milli sporcularımız geçiş yaptı İZLE



ÜLKEMİZİ 108 SPORCU TEMSİL EDİYOR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.