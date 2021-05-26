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- Tokyo 2020 için Japonya dışından az sayıda seyirci alınacak
Tokyo 2020 için Japonya dışından az sayıda seyirci alınacak
Tokyo 2020 CEO'su Muto, Olimpiyatlar için Japonya dışından az sayıda taraftar alınacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 13:30
- Güncelleme : 26.05.2021 - 13:51
Koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen Olimpiyatlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.
Ülkemizi birçok branştan onlarca sporcu temsil edecek.
Koronavirüs nedeniyle az sayıda seyirciyle yapılması planlanan organizasyonda yeni bir gelişme yaşandı.
AZ SAYIDA İZLEYİCİ ALINACAK
Tokyo 2020 CEO'su Muto, olimpiyat oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Muto açıklamalarında, organizasyona Japonya dışından da az sayıda tarftar alınacağını belirtti.