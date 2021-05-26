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    Tokyo 2020 için Japonya dışından az sayıda seyirci alınacak

    Tokyo 2020 CEO'su Muto, Olimpiyatlar için Japonya dışından az sayıda taraftar alınacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 13:51
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    Tokyo 2020 için Japonya dışından az sayıda seyirci alınacak

    Koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen Olimpiyatlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

    Ülkemizi birçok branştan onlarca sporcu temsil edecek.

    Koronavirüs nedeniyle az sayıda seyirciyle yapılması planlanan organizasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

    AZ SAYIDA İZLEYİCİ ALINACAK

    Tokyo 2020 CEO'su Muto, olimpiyat oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Muto açıklamalarında, organizasyona Japonya dışından da az sayıda tarftar alınacağını belirtti.

    Tokyo 2020 için Japonya dışından az sayıda seyirci alınacak #1

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