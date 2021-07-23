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Salgın nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni düzenleniyor. Törende Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yıl düzenlenmesi gerekirken koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hâlâ süren pandeminin gölgesinde ve vaka sayılarının artacağı endişesiyle başladı.

Ulusal Stadyum'daki açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başladı / FOTO GALERİ



TÜRK BAYRAĞINI, TUNCEL VE SAKA TAŞIYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.