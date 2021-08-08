Tokyo 2020 sona erdi

Tokyo 2020 olimpiyatları bugün yapılan müsabakaların ardından sonuçlandı. 113 kez madalya kazanan ABD birinci olurken Türkiye 13 madalyayla 35. sırada yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından 23 Temmuz 2021'de başlayan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından muhteşem bir törenle kapandı.

Tokyo 2020, milli sporcularımızın kazandığı 13 madalya ile tarihimizde en çok madalya kazandığımız olimpiyat olarak Türkiye için de özel bir yeri olacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.

ABD 1. OLDU

ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.

Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.

TÜRKİYE 35. SIRADA

Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.