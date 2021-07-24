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    Tokyo 2020'de cimnastikte 7 final

    Tokyo 2020'de cimnastikte 7 final

    Tokyo 2020 Erkekler Artistik Cimnastik elemelerinde 4 milli sporcu, farklı branşlarda toplam 7 final hakkı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 17:20
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik elemelerinde erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak olmak üzere 4 sporcuyla katıldığımız elemelerde tüm sporcularımız adını finale yazdırmayı başardı.

    İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

    Tokyo 2020 de cimnastikte 7 final #1

    Halka Aleti - İbrahim Çolak, Adem Asil

    Atlama Masası - Adem Asil, Ahmet Önder

    Paralel Bar - Ferhat Arıcan

    Genel Tasnif - Adem Asil, Ahmet Önde

    MÜSABAKALAR NE ZAMAN?

    İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.

    Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.

    Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

    Tokyo 2020 de cimnastikte 7 final #2

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