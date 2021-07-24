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- Tokyo 2020'de cimnastikte 7 final
Tokyo 2020'de cimnastikte 7 final
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 16:41
- Güncelleme : 24.07.2021 - 17:20
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik elemelerinde erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak olmak üzere 4 sporcuyla katıldığımız elemelerde tüm sporcularımız adını finale yazdırmayı başardı.
İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.
Halka Aleti - İbrahim Çolak, Adem Asil
Atlama Masası - Adem Asil, Ahmet Önder
Paralel Bar - Ferhat Arıcan
Genel Tasnif - Adem Asil, Ahmet Önde
MÜSABAKALAR NE ZAMAN?
İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.
Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.
Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.