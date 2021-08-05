Tokyo 2020'de Eray Şamdan yarı finale yükseldi

Karate erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.

Tokyo 2020'de mücadele eden milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda grupta çıktığı 4 maç sonrasında yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Eray, yarı finalde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile karşı karşıya gelecek.

“İNŞALLAH RENGİ ALTIN OLUR”

Eray Şamdan, yarı finale kalmasının ardından şunları söyledi:

"Japon rakibimle çok kritik bir son maça çıktım. Kazanan yarı finale yükselecekti ve ben yükseldim. Madalyayı garantiledik. İnşallah rengi altın olur. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."

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KARETE İLK KEZ OLİMPİYATTA

Silahsız Japon savaş sanatı olan karate, Tokyo 2020 ile birlikte ilk kez bir olimpiyatta yer alıyor.

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