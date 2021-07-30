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    Tokyo 2020'de Yasemin Can finalde

    Tokyo 2020'de milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 16:58
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    Tokyo 2020'de Yasemin Can finalde

    Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, çok uzun süre yarışı ilk sırada götürdü. Son tura girildiğinde rakiplerinin atağına karşılık veremeyen milli atlet, arka sıralara geriledi.

    Mücadeleyi bırakmayan Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı.

    Tokyo 2020 de Yasemin Can finalde #1

    YASEMİN CAN FİNALDE

    Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi. İkinci serinin kazananından bile hızlı olan Yasemin Can, adını finale yazdırdı.

    Tokyo 2020 de Yasemin Can finalde #2

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