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    Tokyo 2020'den madalyayla dönen sporcularımız

    Tokyo 2020'den madalyayla dönen sporcularımız

    Tokyo 2020'de bugün yapılan müsabakaların ardından 13. madalyamızı kazandık. Türkiye'nin olimpiyatlardaki yeni rekorunu kıran sporcularımızı sizin için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 16:56
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    Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları bu yıl 1 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da gerçekleştiriliyor.

    Türkiye olarak birçok sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda bu sene madalya rekoru kırdık.

    1948 Londra Olimpiyatları'ndaki 12 madalyalık rekoru 13 madalya ile kıran sporcularımız ülkemizin geçirdiği zor dönemde tüm halkı mutlu etti.

    13 MADALYALI GURUR TABLOMUZ

    2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya alan sporcularımızın isimleri şu şekilde:

    Mete Gazoz - Okçuluk - Altın madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #1

    Busenaz Sürmeneli - Boks - Altın madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #2

    Eray Şamdan - Karate - Gümüş madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #3

    Buse Naz Çakıroğlu - Boks - Gümüş madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #4

    Hakan Reçber - Tekvando - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #5

    Hatice Kübra İlgün - Tekvando - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #6

    Rıza Kayaalp - Güreş - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #7

    Yasemin Adar - Güreş - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #8

    Taha Akgül - Güreş - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #9

    Ferhat Arıcan - Cimnastik - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #10

    Ali Sofuoğlu - Karate - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #11

    Merve Çoban - Karate - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #12

    Uğur Aktaş - Karate - Bronz madalya

    Tokyo 2020 den madalyayla dönen sporcularımız #13

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