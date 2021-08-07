Tokyo 2020'den madalyayla dönen sporcularımız

Tokyo 2020'de bugün yapılan müsabakaların ardından 13. madalyamızı kazandık. Türkiye'nin olimpiyatlardaki yeni rekorunu kıran sporcularımızı sizin için derledik.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları bu yıl 1 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye olarak birçok sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda bu sene madalya rekoru kırdık.

1948 Londra Olimpiyatları'ndaki 12 madalyalık rekoru 13 madalya ile kıran sporcularımız ülkemizin geçirdiği zor dönemde tüm halkı mutlu etti.

13 MADALYALI GURUR TABLOMUZ

2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya alan sporcularımızın isimleri şu şekilde:

Mete Gazoz - Okçuluk - Altın madalya

Busenaz Sürmeneli - Boks - Altın madalya

Eray Şamdan - Karate - Gümüş madalya

Buse Naz Çakıroğlu - Boks - Gümüş madalya

Hakan Reçber - Tekvando - Bronz madalya

Hatice Kübra İlgün - Tekvando - Bronz madalya

Rıza Kayaalp - Güreş - Bronz madalya

Yasemin Adar - Güreş - Bronz madalya

Taha Akgül - Güreş - Bronz madalya

Ferhat Arıcan - Cimnastik - Bronz madalya

Ali Sofuoğlu - Karate - Bronz madalya

Merve Çoban - Karate - Bronz madalya

Uğur Aktaş - Karate - Bronz madalya