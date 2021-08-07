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- Tokyo 2020'den madalyayla dönen sporcularımız
Tokyo 2020'den madalyayla dönen sporcularımız
Tokyo 2020'de bugün yapılan müsabakaların ardından 13. madalyamızı kazandık. Türkiye'nin olimpiyatlardaki yeni rekorunu kıran sporcularımızı sizin için derledik.
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 16:30
- Güncelleme : 07.08.2021 - 16:56
Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları bu yıl 1 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da gerçekleştiriliyor.
Türkiye olarak birçok sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda bu sene madalya rekoru kırdık.
1948 Londra Olimpiyatları'ndaki 12 madalyalık rekoru 13 madalya ile kıran sporcularımız ülkemizin geçirdiği zor dönemde tüm halkı mutlu etti.
13 MADALYALI GURUR TABLOMUZ
2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya alan sporcularımızın isimleri şu şekilde:
Mete Gazoz - Okçuluk - Altın madalya
Busenaz Sürmeneli - Boks - Altın madalya
Eray Şamdan - Karate - Gümüş madalya
Buse Naz Çakıroğlu - Boks - Gümüş madalya
Hakan Reçber - Tekvando - Bronz madalya
Hatice Kübra İlgün - Tekvando - Bronz madalya
Rıza Kayaalp - Güreş - Bronz madalya
Yasemin Adar - Güreş - Bronz madalya
Taha Akgül - Güreş - Bronz madalya