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    Tokyo Olimpiyat Oyunları yerleşkelerinde alkollü içecek satışı yasaklandı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında, Tokyo Olimpiyat Oyunları müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması kararı alındı.
    • AA
    • 24.06.2021 - 01:21
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    Tokyo Olimpiyat Oyunları yerleşkelerinde alkollü içecek satışı yasaklandı

    Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayacak olan Olimpiyat Oyunları öncesi, salgın önlemi kapsamında bir yasak daha devreye konuldu.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlar esnasında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının ve içilmesinin, komite toplantısında alınan kararla yasaklandığı belirtildi.

    MÜSABAKALARIN OLDUĞU ALANLARDA İÇKİ SATIŞI YASAK

    Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, toplantının ardından Japonya basınına yaptığı açıklamada, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının yayılmasını önlemek amacıyla müsabakaların gerçekleştirildiği alanlarda alkollü içecek satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.

    Bu arada oyunların alkollü içecek üreticisi sponsoru da komitenin aldığı kararı desteklediğini duyurdu.

    Tokyo Olimpiyat Oyunları yerleşkelerinde alkollü içecek satışı yasaklandı #1

    ALKOL, VİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRIYOR

    Yetkililerin, alkol içmenin yakın temasta bulunma ve yüksek sesle konuşma gibi sonuçlar doğurarak virüsün yayılmasına neden olduğu yönündeki uyarıları sonrası, Japonya hükümeti tarafından Tokyo şehri ve çevresinde de alkol satışlarına kısıtlama getirilmişti.

    Tokyo Olimpiyat Oyunları yerleşkelerinde alkollü içecek satışı yasaklandı #2

    DENİZAŞIRI SEYİRCİ KABUL EDİLMEYECEK

    Öte yandan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenleneceği açıklanmıştı. Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

    Tokyo Olimpiyat Oyunları yerleşkelerinde alkollü içecek satışı yasaklandı #3

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