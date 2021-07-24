Tokyo Olimpiyatları'nda 127 kişide koronavirüs tespit edildi

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları bu sene düzenlense de artan vakalar olimpiyat komitesini düşündürüyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

İSİMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermezken, daha önce Hollandalı kürekçi Finn Florjin’in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sona ermişti.

Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschke’nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.