Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 322'ye yükseldi

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Tokyo Olimpiyatları'nda, rekor sayıda 29 yeni koronavirüs vakasının daha doğrulanmasıyla oyunlarla ilişkili enfeksiyonların sayısı 322'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz'da sıkı tedbirler altında kapılarını açan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda salgın bilançosu ağırlaşıyor.

Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, 29 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği bildirildi.

Yeni vakaların olimpiyatlardaki ilk küme enfeksiyonunu da içerdiği kaydedildi. Yunanistan artistik yüzme takımının 4'ü sporcu, 5 üyesinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili vakaların sayısı 322'ye yükseldi.





VAKA SAYILARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Koronavirüs enfeksiyonlarının son günlerde tırmanışa geçtiği Japonya’da, koronavirüs vakalarının toplam sayısı dün itibarıyla 957 bin 698'a yükselmiş, ölü sayısı da 15 bin 232'ye ulaşmıştı.

Japonya hükümeti, sağlık sistemindeki olası bir tıkanıklığı önlemek adına durumu ağır olmayan koronavirüs hastalarından iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.