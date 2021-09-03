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    Tokyo Paralimpik'te golbol dalında altın madalya Türkiye'nin

    Tokyo Paralimpik'te golbol dalında altın madalya Türkiye'nin

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbol finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup eden Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 13:03
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    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

    ABD'Yİ 9-2 YENDİK

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

    Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

    Tokyo Paralimpik te golbol dalında altın madalya Türkiye nin #1

    SEVDA ALTUNOLUK YILDIZLAŞTI

    Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

    Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

    Tokyo Paralimpik te golbol dalında altın madalya Türkiye nin #2

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